Bank of Japan negatiever over Japanse economie

TOKIO (AFN) - De Japanse centrale bank is negatiever geworden over de economie van het Aziatische land. Dat bleek bij het rentebesluit van de Bank of Japan. De beleidsmakers van de bank gaan nu uit van een krimp van de economie dit jaar van 5,5 procent, waar dat eerder nog 4,7 procent was. De Japanse economie is voor een groot deel afhankelijk van export en die ligt veel lager nu veel landen door het coronavirus worden getroffen.

Voor volgend jaar verwacht de Bank of Japan wel een iets sterker economisch herstel. Het bruto binnenlands product (bbp) zou in 2021 met 3,6 procent moeten toenemen. Eerder dacht de centrale bank aan een groei met 3,3 procent.