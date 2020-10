Veon verkoopt Armeense activiteiten

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern Veon doet zijn Armeense activiteiten van de hand. Daarvoor krijgt het bedrijf, dat een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, van koper Team een bedrag dat gelijk staat aan 2,9 keer het gerapporteerde bedrijfsresultaat (ebitda) van die tak vorig jaar.

Verder meldde Veon flink meer mobiele gebruikers te hebben geworven in het derde kwart en ook het aantal klanten dat 4G afneemt steeg sterk. De omzet daalde in het derde kwartaal wel, naar 2 miljard dollar. Door een afschrijving op de goodwill ging er bij het bedrijf, dat onder meer actief is in Rusland, Kazachstan en Pakistan, wel een verlies de boeken in van 645 miljoen dollar.