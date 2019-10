Meer omzet en winst voor chipmaker AMD

Gepubliceerd op | Views: 661

SUNNYVALE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) heeft afgelopen kwartaal meer omzet en winst in de boeken gezet. Daarmee presteerde het bedrijf min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten.

De opbrengsten gingen op jaarbasis met 9 procent omhoog tot 1,8 miljard dollar. Dat is de hoogste kwartaalomzet sinds 2005. Tegelijkertijd was sprake van de hoogste marge brutowinstmarge sinds 2012. Deze bedroeg 43 procent.

Topvrouw Lisa Su was erg tevreden over de voortgang van het bedrijf. Onder de streep bleef 120 miljoen dollar over, van een winst van 102 miljoen dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. Voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen wederom hooggespannen. Dan rekent AMD op ongeveer 2,1 miljard dollar aan omzet, met een brutowinstmarge van zo'n 44 procent.