Britten gaan op 12 december naar de stembus

LONDEN (AFN) - Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met het houden van vervroegde verkiezingen op 12 december. De derde en definitieve lezing van het betreffende wetsvoorstel kreeg de steun van 438 parlementariërs. Twintig leden van het Lagerhuis stemden tegen.

De Conservatieve premier Boris Johnson had al meerdere keren tevergeefs een poging gedaan om een wetsvoorstel voor vervroegde verkiezingen door het Lagerhuis te loodsen. Na die eerdere nederlagen gooide Johnson het over een andere boeg. Hij liet dinsdag de verkiezingsdatum aanpassen via een wetsvoorstel. Voor zo'n voorstel was slechts een simpele meerderheid van de stemmen nodig om te worden aangenomen.

Het is de eerste keer in bijna een eeuw dat in Groot-Brittannië een landelijke verkiezing wordt gehouden in december. Dat is volgens Britse media sinds 1923 niet meer voorgekomen. Het Hogerhuis moet nog wel instemmen met het voorstel, meldden de BBC en Sky News. Dat gebeurt vermoedelijk eind deze week.

Labour en andere oppositiepartijen hadden liever 9 december als datum voor de stembusgang gezien, onder meer omdat studenten later die week met vakantie gaan. Voor een door Labourleider Jeremy Corbyn ingediend amendement over het wijzigen van de datum van 12 naar 9 december was echter onvoldoende steun in het Lagerhuis.