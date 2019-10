Heijmans wil Knape-Vosmer als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 207

ROSMALEN (AFN) - Bouwer Heijmans wil Ans Knape-Vosmer als commissaris benoemen. Zij moet de plek invullen van Pamela Boumeester wiens termijn op 15 april volgend jaar afloopt.

Knape-Vosmer is werkzaam bij chipmachinemaker ASML en is ook lid van de raad van commissarissen van Douwe Egberts. Heijmans wijst in de voordracht in het bijzonder op haar ervaring op het gebied van HR en organisatieontwikkeling.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 15 april volgend jaar wordt Knape-Vosmer voorgedragen als commissaris voor de duur van vier jaar. Naast de leiding van de onderneming beveelt ook de ondernemingsraad haar benoeming aan. Vooruitlopend op haar officiële benoeming start Knape-Vosmer per 1 januari met een inwerkprogramma.