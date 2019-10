Gepubliceerd op | Views: 708 | Onderwerpen: banken

TEL AVIV (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering staat open voor het versoepelen van bepaalde liquiditeitsregels voor banken om mogelijke cashtekorten op de kortetermijnfinancieringsmarkten te voorkomen. Dat heeft minister van Financiën Steven Mnuchin gezegd. Hij heeft naar eigen zeggen al over de kwestie gesproken met onder meer Jamie Dimon, topman van JPMorgan Chase.

"De banken hebben een probleem rond 'intra-day'-liquiditeit aan de orde gesteld", aldus Mnuchin. Er is volgens hem misschien een manier om de huidige regelgeving te omzeilen zonder risico's echt te vergroten.

Vorige maand ontstonden er nog liquiditeitstekorten op de markt voor repo's, oftewel repurchase agreements. Met die repo's kan geld worden geleend in ruil voor Amerikaanse staatsleningen. Ze worden beschouwd als een belangrijk smeermiddel voor het financiële systeem.

De stress op de geldmarkt ontstond omdat banken in aanloop naar het einde van het derde kwartaal hun balansen opschoonden en minder bereid waren om liquiditeit te verschaffen. De situatie leidde ertoe dat de Federal Reserve voor het eerst in jaren weer geld pompte in de Amerikaanse markt voor kortlopende leningen. Volgens Mnuchin heeft de Fed de "technische problemen" inmiddels opgelost.