'Lagere kwartaalwinst voor ING'

AMSTERDAM (AFN) - ING presenteert over het derde kwartaal naar verwachting een lagere aangepaste winst. Ook de totale baten zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo is de gemiddelde verwachting van analisten gepolst door persbureau Bloomberg. De bank maakt donderdag voor het openen van de beurzen zijn kwartaalcijfers bekend.

Banken in heel Europa zitten in hun maag met de aanhoudend lage rentes. Door de negatieve depositorente bij de Europese Centrale Bank (ECB) leggen de financieel dienstverleners geld toe op bedragen die ze in Frankfurt stallen. In september werd dit rentetarief nog verder verlaagd als onderdeel van een omvangrijk stimuleringspakket.

Dit leidt ertoe dat marges op spaarrekeningen bij banken steeds meer onder druk komen te staan. Voor beleggers is het vooral uitkijken naar de manieren waarop ING de pijn van het huidige lage renteklimaat opvangt.

Klantenonderzoek

De winst voor belastingen komt in de consensus van analisten uit op een kleine 1,9 miljard euro, tegenover 2,1 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste nettowinst zakt in de gemiddelde ramingen van marktvorsers van 1,5 miljard euro naar iets meer dan 1,3 miljard dollar. Analisten rekenen in doorsnee op circa 4,5 miljard euro aan onderliggende baten, bijna 2,7 procent minder dan een jaar eerder.

Als naar de puur gerapporteerde winst wordt gekeken, is er naar verwachting overigens sprake van een stijging van 73 procent. Dat komt omdat ING in het derde kwartaal van vorig jaar eenmalig een boete van 775 miljoen euro moest betalen wegens nalatig optreden bij het tegengaan van witwassen.

Op het vlak van klantenonderzoek zijn de problemen voor ING nog niet helemaal voorbij. Eerder dit jaar tikte de centrale bank van Italië het financieel concern op de vingers wegens gebrekkige controles die moeten uitwijzen of rekeninghouders wel te goeder trouw zijn. Totdat ING beterschap heeft getoond, mag de bank geen nieuwe klanten aannemen in Italië. Ondertussen houden kenners er rekening mee dat de kosten voor dit soort onderzoek blijven stijgen.