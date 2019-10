Wall Street lager na record voor S&P 500

Eerst heel veel bombarie over FED vergadering.



Gaan ze de rente verlagen, dan wordt er weer luchtig en sceptisch over geschreven.



Kunnen we niet een x blij zijn dat:

Doorbraak is tussen China/Amerika ruzie

Brexit met 3 maanden is uitgesteld

Dat Fed rente gaat verlagen

Economie nu langzaam weer aan het groeien is.



Kunnen we niet een keer blij zijn en positief vooruit kijken.