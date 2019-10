Mastercard profiteert van winkelende consument

Gepubliceerd op | Views: 285 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

PURCHASE (AFN/BLOOMBERG) - Creditcardmaatschappij Mastercard heeft in het derde kwartaal meer winst en omzet in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. Het Amerikaanse concern had de wind mee dankzij kooplustige consumenten die vaker winkelden met zijn creditcards.

In het bijzonder internationale transacties als een aankoop van een product in het buitenland vulden de zakken van Mastercard. Deze transacties liepen met 17 procent op jaarbasis op. Enkele marktkenners vreesden juist voor een vertraging in de buitenlandse aankopen vanwege de sterke Amerikaanse dollar. Mensen zouden daardoor minder trek hebben in producten van Amerikaanse makelij. De omzet dikte aan tot 4,5 miljard dollar, een groei van 15 procent.

Onder de streep resteerde 2,1 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar daarvoor. De kosten liepen met 12 procent op tot 1,8 miljard dollar mede vanwege de reeds gemaakte overnames als die van het onderdeel van de Deense betalingsverwerker Nets.