Lange staking raakt winst GM

DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - General Motors (GM) voelt de stakingsgolf die de automaker afgelopen weken trof in zijn resultaten. Het bedrijf verwacht dat acties dit jaar in totaal 2,9 miljard dollar zullen kosten. Het concern achter automerken als Buick, Chevrolet en Cadillac verlaagt daarom zijn winstverwachting voor heel het jaar.

Werknemers van meerdere GM-fabrieken in de Verenigde Staten legden medio september het werk neer. Ze waren onder meer ontevreden over hun loon en de lange periode die veel werknemers in tijdelijk dienstverband voor de automaker werkten. Pas dit weekeinde maakte een nieuw cao-akkoord een einde aan de eerste staking bij GM in twaalf jaar tijd.

De nettowinst over het derde kwartaal daalde met 8,7 procent tot 2,3 miljard dollar. Naast de acties nam ook een waardedaling van GM's belang in taxi-app Lyft een hap uit de winst. De omzet ging bijna 1 procent omlaag tot 35,5 miljard dollar. GM houdt nu rekening met een aangepaste winst per aandeel tussen de 4,50 en 4,80 dollar, terwijl het bedrijf eerder nog minimaal 6,50 dollar winst per aandeel verwachtte.