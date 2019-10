Winstval voor olieconcern ConocoPhillips

Gepubliceerd op | Views: 293

HOUSTON (AFN/RTR) - Olie- en gasconcern ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal een fors lagere aangepaste winst in de boeken gezet. Het Amerikaanse bedrijf had last van lagere olieprijzen en de hogere kosten die gemaakt moeten worden voor de ontginning van oliebronnen.

De aangepaste winst kwam uit op 914 miljoen dollar, tegen 1,6 miljard dollar in dezelfde verslagperiode een jaar eerder. De nettowinst steeg wel tot 3,1 miljard dollar, geholpen door de opbrengst van de verkoop van Britse bezittingen. Die leverden 2,2 miljard dollar op.

De productie van ConocoPhillips nam met zo'n 8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Een vat olie leverde ConocoPhillips afgelopen kwartaal gemiddeld 47,07 dollar op. Vorig jaar was dat in het derde kwartaal nog 57,71 dollar per vat.