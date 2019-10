Acties door cabinebonden KLM in de maak

Gepubliceerd op | Views: 215 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Cabinevakbonden FNV en VNC zinspelen op acties bij KLM. De luchtvaartonderneming is nog altijd niet over de brug gekomen met een beter loonbod. Een door FNV gesteld ultimatum liep op maandag af. Binnen een paar weken wordt meer duidelijk over het hoe en wat van de acties, aldus FNV.

De cao-onderhandelingen slepen zich al lange tijd voort. FNV en VNC zijn met name niet te spreken over het loonbod. "De enige opening die op loon wordt geboden is om de winstdelingsregeling fors te verslechteren in ruil voor een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. Dat is geen verbetering van de looncomponent, maar slechts een verschuiving", aldus FNV die spreekt van een sigaar uit eigen doos.

VNC voert al langer acties om de eisen in het cao-overleg kracht bij te zetten. Werknemers werken daarbij zo stipt volgens cao-afspraken dat het voor KLM duurder wordt hen te laten overwerken. Daar wordt nu met steun van FNV een vervolg aan gegeven.