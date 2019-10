Grootaandeelhouder wil VolkerWessels overnemen

De reserveringen vallen vrij in de winst (+/- 100 mln?) door de waarschijnlijk geslaagde plaatsing van de deuren.

Daarnaast de 15% winst zoals hierboven toegelicht.. Dat is lucratieve handel !. Ik zei het al eerder. Duistere handel. Straks zal nog blijken dat de problemen met de deuren of het draaipunt/ steunpunt van de deur er eigelijk helemaal niet zijn geweest. Alleen bedoeld om de reservering te kunnen opvoeren (bedrag buiten de winst te houden) om deze in handen te laten vallen van de moreel armlastige bestuurders/ grootaandeelhouders nadat eea. van de beurs is verwijderd.. Dat wordt een haastklusje .Nu moeten de begunstigden maar hopen dat er geen ongelukjes zullen gebeuren bij deze zakkenklopperij operatie. Dat het iemand opvalt, die daar wat van vindt of er wat tegen wil doen.. Ik loop op de zaken vooruit, het is maar een sterk onderbuikgevoel. Ik kan het nu niet staven. Wel een onderzoekje waard. Al met al is € 21,75 een veel te laag bedrag. Dividend wordt ook nog even overgeslagen.