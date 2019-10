'Shell lijdt onder wisselkoerseffecten'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasreus Shell heeft in het derde kwartaal een mindere prestatie geleverd dan een jaar eerder. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die Shell volgen, blijkt uit een consensus die het bedrijf zelf heeft samengesteld. Het concern waarschuwde al eerder voor de nodige tegenwind in het derde kwartaal vanwege negatieve wisselkoerseffecten.

Shell doet donderdag voorbeurs zijn boeken open. De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) bedraagt 3,9 miljard dollar, ramen de kenners. Dat was een jaar eerder 5,6 miljard dollar. Die krimp komt voor een groot deel op het conto van de upstream-activiteiten, oftewel de exploratie en winning van olie. De winst bij die divisie zakt volgens de consensus met bijna 800 miljoen dollar tot 1,1 miljard dollar. Shell waarschuwde al voor een afschrijving bij die divisie tussen 250 miljoen tot 350 miljoen dollar.

Ook bij de andere divisies voorzien de marktvorsers een winstdaling. Bij downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, neemt de winst met zo'n 260 miljoen dollar af tot 1,7 miljard dollar. Daar compenseert Shell een lagere winst bij chemicaliën met groei bij de olieproducten. Bij de divisie Integrated Gas wordt door analisten in doorsnee rekening gehouden met een winstdaling van afgerond 230 miljoen dollar tot 2,1 miljard dollar.

Shell gaat gebukt onder lagere energieprijzen. Zo zag het concern in het tweede kwartaal zijn ccs-winst halveren ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het energiebedrijf wees toen vooral op de lagere gasprijzen. Maar ook de olieprijzen stonden afgelopen kwartaal lager dan in dezelfde periode een jaar terug. Daarnaast zitten volgens kenners bij ABN AMRO de mindere economische prestaties in China het concern in de weg.