Maaltijdbezorgers in beeld na cijfers GrubHub

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese maaltijdbezorgbedrijven staan dinsdag volop in de belangstelling nadat het Amerikaanse bedrijf GrubHub een dag eerder de boeken opende. Beleggers waren teleurgesteld in de omzetverwachting van dat bedrijf. In Frankfurt verloor GrubHub haast een derde van zijn beurswaarde.

GrubHub heeft te maken met flinterdunne marges door toegenomen concurrentie van andere bedrijven als het eveneens Amerikaanse Uber Eats, dat ook in Europa actief is. Schaalgrootte is belangrijk om die problemen het hoofd te bieden.

Europese maaltijdbedrijven als Takeaway.com, Just Eat en Delivery Hero worden daardoor tot ruim 2 procent lager gezet. Maaltijdboxenbezorger HelloFresh leverde 2,4 procent in.

Het aandeel Takeaway stond rond 09.35 uur 2,2 procent lager op de Amsterdamse beurs op 74,15 euro.