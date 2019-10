'Afwachtend begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.526

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag waarschijnlijk iets hoger beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen. Naast de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

Op het Damrak kwam Alfen met een handelsupdate. De fabrikant van laadpalen wist zijn omzet in de eerste negen maanden van het jaar flink op te krikken. Ook de winstgevendheid trok verder aan. Voor het hele jaar rekent Alfen nog steeds op een omzet van 135 miljoen tot 145 miljoen euro.

Ook Neways opende de boeken. De producent van elektronische componenten boekte in het derde kwartaal een omzet van 132,9 miljoen euro en voorziet een hogere netto-omzet over heel 2019. Boskalis liet weten een grote opdracht te hebben verworven voor de Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao. De waarde van het contract bedraagt 150 miljoen tot 300 miljoen euro.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos en zijn samenwerkingspartners MorphoSys en Novartis Pharma kondigden aan het klinische ontwikkelingsprogramma voor een eczeembehandeling te stoppen. Uit een analyse bleek een lage waarschijnlijkheid van het behalen van het belangrijkste doel van de studie.

Staalfabrikant ArcelorMittal en het Amerikaanse AK Steel hebben een langlopend patentdispuut beëindigd. De Amerikaanse tak van ArcelorMittal klaagde AK Steel in 2013 aan vanwege vermeende patentschending bij staal voor gebruik in de auto-industrie.

Koersen

Unibail-Rodamco-Westfield kwam maandag na de slotbel met een handelsbericht. Het vastgoedconcern is positief gestemd over de winstverwachting voor heel 2019. Het bedrijf verwacht dat de winst per aandeel aan de bovenkant zal uitkomen van de in juli uitgesproken bandbreedte. Toen verhoogde Unibail zijn prognoses.

Aan het overnamefront liet technologiefonds Prosus weten in gesprek te willen gaan met de aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorger Just Eat over zijn overnamebod op het bedrijf. Prosus kwam onlangs met een bod van 4,9 miljard pond, omgerekend zo'n 5,7 miljard euro, voor Just Eat. Daarmee werd een overnamestrijd rond Just Eat ontketend met het Nederlandse Takeaway.

De euro was 1,1090 dollar waard, tegen 1,1097 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 55,54 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 61,35 dollar.