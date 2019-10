Opslagruimteverhuurder Shurgard groeit

Gepubliceerd op | Views: 371

LUXEMBURG (AFN) - Shurgard Self Storage heeft in het derde kwartaal meer omzet vergaard uit de verhuur van opslagboxen. Het bedrijf opende nieuwe vestigingen, terwijl ook de vergelijkbare omzet steeg in de meeste landen waar Shurgard actief is.

Het aantal vestigingen van Shurgard steeg met 4 naar 231. De bezettingsgraad hield het bedrijf gelijk op 88,2 procent. De omzet steeg met 4,8 procent naar 64,9 miljoen euro. De winst op basis van de zogeheten EPRA-boekhoudmethode kwam uit op 29,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 27,5 miljoen euro.

In Nederland, na Frankrijk de grootste markt voor Shurgard, steeg de omzet met 2,4 procent. De vergelijkbare omzet ging met 3,2 procent omhoog. Komend kwartaal gaat een nieuwe vestiging in Utrecht open, maar daar staat tegenover dat een andere Utrechtse vestiging volgend jaar dicht moet.