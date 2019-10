'TikTok-eigenaar wil beursgang begin 2020'

Gepubliceerd op | Views: 26

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Softwarebedrijf ByteDance wil begin volgend jaar naar de beurs in Hongkong. De Chinese onderneming achter de populaire TikTok-app verkiest de zakenstad boven een notering in New York, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

ByteDance probeert tegelijkertijd weerstand tegen het bedrijf in de Verenigde Staten de kop in te drukken. Amerikaanse politici vragen zich af of de videodeelapp TikTok een gevaar voor de Amerikaanse staatsveiligheid oplevert omdat die eigendom is van een Chinees bedrijf. ByteDance is al van plan om zijn Amerikaanse nieuwsapp TopBuzz af te stoten om zo de Amerikaanse zorgen weg te nemen.