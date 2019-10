Pershing Square koopt extra aandelen op

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het in Amsterdam genoteerde Amerikaanse investeringsbedrijf Pershing Square koopt voor nog eens 100 miljoen dollar aan eigen aandelen in. Dat maakte de onderneming van de activistische belegger Bill Ackman dinsdag bekend.

Pershing heeft sinds de start van zijn aandeleninkoopprogramma in mei 2017 voor 476 miljoen dollar aan eigen aandelen ingekocht. Het nieuwe programma begint zodra het vorige pakket aandelen ter waarde van 100 miljoen dollar is opgekocht. Dat is bijna het geval.

Pershing houdt de aandelen in beheer. Het totale uitstaande aandelenkapitaal blijft daardoor gelijk.