Wisselkoersen drukken omzet Mondelez

DEERFIELD (AFN) - De Amerikaanse voedingsmiddelengigant Mondelez heeft in het derde kwartaal minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling was te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten. Als die buiten beschouwing worden gelaten dan liep de omzet licht op.

De omzet zakte met 3,7 procent tot 6,3 miljard dollar. Vooral in opkomende markten liepen de verkopen op, maar aangezien juist de valuta's van enkele van die opkomende markten onder druk stonden vertaalde dat zich niet in een stijging van de opbrengsten. De nettowinst steeg met 20 procent naar 2,6 miljard dollar. Dat kwam onder meer doordat dit kwartaal in vergelijking met een jaar eerder minder hoge kosten voor herstructureringen werden gemaakt.

Voor het hele jaar rekent Mondelez op een omzetgroei op eigen kracht van 2 procent. Verder wordt de eerder afgegeven winstverwachting gehandhaafd.