AMSTERDAM (AFN) - De storing bij beursbedrijf Euronext die de aandelenhandel maandagochtend ontregelde, was te wijten aan een probleem in een database. Of het te probleem te maken had met de overgang van de zomer- naar de wintertijd, wilde een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd niet zeggen.

Volgens Euronext konden door de storing instrumenten voor marktmonitoring, die nodig zijn om een ​​eerlijke en ordentelijke markt te behouden, niet starten. Euronext biedt excuses aan voor het ongemak van de vertraagde opening van de markten in Parijs, Brussel, Amsterdam en Lissabon. De handel werd geleidelijk weer hervat, rond 12.20 uur was het aandelensegment weer volledig operationeel, vanaf 12.30 uur ook de gerelateerde derivaten instrumenten.

Het was de grootste technische storing bij Euronext in twee jaar. Een IT-specialist suggereerde tegen persbureau Bloomberg dat de storing zou kunnen samenhangen met het terugdraaien van de klok vanwege wintertijd.