'DSM profiteert nog licht van vitamineboost'

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal opnieuw iets hogere resultaten behaald. Dat verwachten analisten in doorsnee, blijkt uit een consensus die het bedrijf op de eigen website heeft gepubliceerd. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat vallen hoger uit. DSM opent woensdag voorbeurs de boeken.

De omzet komt volgens de consensus uit op 2,2 miljard euro, tegen 2,1 miljard euro een jaar eerder. Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) is de consensus 390 miljoen euro, tegen 365 miljoen euro een jaar eerder.

Het voordeel van fors hogere vitamineprijzen is in het kwartaal wel ten einde gekomen nu BASF een fabriek die stillag wegens een brand weer op heeft gestart. Het voordeel van die hoge prijzen bedroeg in de afgelopen periode nog 8 miljoen euro, aldus de gemiddelde verwachting.

Mixfit

In de afgelopen periode nam DSM een belang van 50 procent in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit. Ook ging het een samenwerking aan met Silfab Solar, een maker van solarmodules.

DSM schroefde in april zijn winstverwachting voor heel 2018 op. De onderneming gaat er vanuit dat het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar met circa een kwart zal stijgen. In de periode van 2019 tot en met 2021 wil DSM de omzet jaarlijks met 5 procent laten groeien.