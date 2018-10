'Wall Street gaat hoger openen'

Gepubliceerd op | Views: 663

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met winsten aan de nieuwe handelsweek beginnen. Daarmee zou wat terrein worden teruggewonnen van de stevige koersverliezen van vorige week. Deze week komt er weer een forse hoeveelheid bedrijfsresultaten naar buiten, plus het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Overigens gaan de markten op Wall Street deze week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de Verenigde Staten de wintertijd in.

Aan het cijferfront wordt het opnieuw een drukke week voor beleggers. Zo geven Facebook, Apple, Mastercard, eBay, Pfizer, General Motors, Coca-Cola, DowDuPont, General Electric, Kraft Heinz, Starbucks, ExxonMobil en Chevron inzage in de prestaties over het afgelopen kwartaal.

Consumentenvertrouwen

Voorbeurs werd gemeld dat de consumentenuitgaven in de VS in september met 0,4 procent zijn toegenomen. Dat cijfer komt overeen met consensus van economen. De persoonlijke inkomens namen met 0,2 procent toe.

Naast het banenrapport gaat de aandacht later deze week uit naar gegevens over onder meer de Amerikaanse huizenmarkt, het consumentenvertrouwen, de bedrijvigheid in de industrie, de fabrieksorders en de bouwuitgaven in de VS.

IBM

Bij de bedrijven zijn de schijnwerpers volop gericht op IBM en softwareproducent Red Hat. IBM legt ruim 33 miljard dollar op tafel om Red Hat over te nemen, wat de grootste overname ooit is voor het 107 jaar oude technologieconcern. Door de aankoop wil IBM zijn positie in de cloudmarkt verstevigen. IBM betaalt 190 dollar per aandeel in contanten voor Red Hat, een premie van 63 procent op de slotkoers van vrijdag. IBM staat voor een lagere opening.

Verder lijken autobouwers als Ford, GM en Tesla flink hoger te openen, na berichten dat China mogelijk de aanschafbelasting op auto's wil halveren.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag in de min. Vooral techfondsen hadden het zwaar te verduren door tegenvallende kwartaalberichten van zwaargewichten Amazon en Google. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 24.688,31 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2658,69 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 2,1 procent omlaag tot 7167,21 punten.