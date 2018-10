BAM aan de slag met brug in Luxemburg

Gepubliceerd op | Views: 702

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat aan de slag met een brug in de Luxemburgse plaats Ettelbrück. BAM bouwt de Patton-brug samen met Victor Buyck Steel Construction. Het BAM-aandeel voor de opdracht is 8 miljoen euro.

Het project voorziet in de bouw van een 185 meter lange oeververbinding over de Sure-rivier en een spoorlijn. Ook de aanleg van een duiker en kabelkokers onder de rivier en de spoorlijn zijn onderdeel van de opdracht. Het project wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond.