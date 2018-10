'Lager resultaat voor Aperam'

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalconcern Aperam heeft naar verwachting in het derde kwartaal een lager bedrijfsresultaat behaald dan in de voorgaande periode. Bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal had Aperam al aangegeven dat het resultaat lager zou uitvallen vanwege de traditionele seizoensafzwakking in Europa. Aperam publiceert dinsdag nabeurs resultaten.

Uit een consensus van analistenramingen opgesteld door Bloomberg komt het bedrijfsresultaat (ebitda) uit op ruim 121 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro in het tweede kwartaal. Voor de omzet wordt in doorsnee een bedrag van meer dan 1,2 miljard euro geraamd, ongeveer gelijk met de voorgaande periode.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal wees Aperam op verbeterde operationele prestaties, mede dankzij een gezonde vraag naar roestvrij staal in Brazilië en Europa. Wel blijven de marktomstandigheden uitdagend, onder meer door de hoge import in Europa, aldus het bedrijf destijds.

Tragere verbetering

Overigens wees Goldman Sachs onlangs in een rapport ook op de uitdagingen voor Aperam. Volgens Goldman staan de prijzen voor roestvrij staal onder druk. Dit komt onder meer door de goedkopere prijzen voor ruwe materialen. Die zorgden er op hun beurt voor dat de prijs van roestvrij staal is gedaald. De bank verwacht voor Europese roestvrijstaalproducenten vanaf de tweede helft van 2019 een tragere verbetering dan eerder voorzien.

Het aan de MidKap genoteerde Aperam is bezig met een programma om in 2020 de jaarlijkse kosten met structureel 150 miljoen euro te verlagen.