Aanhoudende storing op Euronext-markten

AMSTERDAM (AFN) - De beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon bleven maandag na een vertraagde opening kampen met een technische storing. Op de andere Europese beurzen was de stemming zeer positief na de zware koersverliezen van afgelopen week.

De beursgraadmeter in Londen noteerde rond het middaguur 1,4 procent hoger. De DAX in Frankfurt won 1,9 procent onder aanvoering van de Duitse automakers. De handel op de Euronext-markten zal naar verwachting om 12:10 uur weer worden hervat.

De hoofdindex in Milaan dikte 2,5 procent aan. Beleggers waren opgelucht dat kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) de kredietwaardering voor Italië nog niet heeft verlaagd. S&P schroefde wel de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië omlaag. Volgens het kredietbureau zijn de plannen van de nieuwe regering slecht voor de economie.

Auto's

In Frankfurt stegen de automakers BMW, Daimler en Volkswagen tot 5,1 procent na berichten dat China mogelijk de aanschafbelasting op auto's wil halveren. Ook de makers van auto-onderdelen Continental en Hella gingen flink omhoog.

HSBC steeg 4,8 procent in Londen. De Britse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Dat kwam vooral door goede prestaties in Azië en een sterke aanwas van leningen.

De euro was 1,1398 dollar waard, tegen 1,1393 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 67,26 dollar. Brentolie zakte eveneens 0,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,27 dollar per vat.