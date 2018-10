'Geruchten overname TomTom logisch'

Die 2,0 tot 2,5 miljard zouden ze willen. Voor Telematics gaat een bedrag betaald worden dat begint met een 1.

En dat is niet de kern van het bedrijf. Dat antitrust verhaal weet ik niet, de EU knijpt misschien graag een oogje dicht als er een groot tech bedrijf ontstaat in deze sector, tegenover Google.





TomTom sets timeline for unit sale



Published on 12.10.2018



Dutch navigation giant TomTom has decided to move forward with the sale of its telematics unit, with Information Memorandums due now, TMT Finance understands.



According to sources, the business is holding discussions with strategic and US-based financial buyers, with bids expected by the end of October to beginning of November. The unit is understood to be worth E700m, but sources have said that this could go considerably higher.



TomTom hired Barclays at the end of September to conduct a strategic review of the telematics unit, which uses software to monitor and improve the performance of a car, in a move to better compete with Google’s in-car navigation software.