'Duidelijk kader bij Beter Bed'

AMSTERDAM (AFN) - Beddenfabrikant Beter Bed heeft vrijdag tijdens zijn eerste Capital Markets Day duidelijke randvoorwaarden geschept voor de strategie in de komende jaren. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het bedrijf.

De belangrijkste mededelingen die Beter Bed deed hadden volgens KBC betrekking op kostenbesparingen. Beter Bed heeft inmiddels de nodige ingrepen gedaan en kosten gemaakt. Aanvullende kosten zijn volgen Beter Bed niet nodig. Verder gaf het bedrijf een update over Spanje, waar het per 1 november zijn handen aftrekt van de Spaanse keten El Gigante del Colchón. Volgens Beter Bed was in Spanje onrealistische groei nodig om quitte te spelen, zo benadrukt KBC.

Ook qua online-activiteiten, convenanten, belastingen en groeidoelen schepte Beter Bed meer duidelijkheid. De klaarheid die Beter Bed gaf, neemt KBC mee in zijn investeringsopvatting voor het aandeel.

KBC handhaaft vooralsnog zijn hold-advies met een koersdoel van 7 euro. Het aandeel Beter Bed was vrijdag bij het slot 4,36 euro waard. Door een storing bij beursuitbater Euronext was er maandag omstreeks 09.15 uur nog geen koers beschikbaar.