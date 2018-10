Vertraagde opening Damrak door storing Euronext

Gepubliceerd op | Views: 7.280 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext kampt maandag met een technische storing in de aandelenhandel, waardoor de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon vertraagd zullen openen. In Londen, Frankfurt en Milaan ging de beurshandel wel normaal van start.

Een woordvoerster van Euronext sprak van een ,,technisch probleem''. Daardoor kan de handel in alle zogeheten cashmarketproducten niet van start gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer het euvel kan worden verholpen.

De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt noteerden in de ochtendhandel respectievelijk 0,6 en 0,4 procent hoger. De hoofdindex in Milaan dikte 2 procent aan. Beleggers waren opgelucht dat kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) de kredietwaardering voor Italië nog niet heeft verlaagd. S&P schroefde wel de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië omlaag. Volgens het kredietbureau zijn de plannen van de nieuwe regering slecht voor de economie.

HSBC

In Londen steeg HSBC 3,6 procent na publicatie van de resultaten. De Britse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Dat kwam vooral door goede prestaties in Azië en een sterke aanwas van leningen.

De euro was 1,1389 dollar waard, tegen 1,1393 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 67,21 dollar. Brentolie zakte eveneens 0,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,19 dollar per vat.