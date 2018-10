Hitachi is van Elliott af bij Ansaldo

Gepubliceerd op | Views: 412

ROME (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Hitachi heeft zich van de activistische aandeelhouder Elliott ontdaan bij de Italiaanse maker van treinsystemen Ansaldo STS. Het Japanse bedrijf, dat al sinds 2015 in de clinch lag met Elliott, neemt het belang van bijna 32 procent over dat Elliott in Ansaldo STS had. Daar betaalt Hitachi 807,6 miljoen euro voor.

Hitachi heeft als de aankoop afgerond is 82,6 procent van de aandelen in Ansaldo STS in handen. Eerder dit jaar gaf het bedrijf al aan te streven naar volledig eigenaarschap. Ansaldo STS maakt beveiligings- en communicatiesystemen voor treinen. Ook runt het bedrijf metrolijnen, zoals een bestuurdersloze metrolijn in Kopenhagen.

Hitachi stapte in 2015 in bij Ansaldo STS, toen het een belang van 40 procent overnam van Finmeccanica. Hitachi kreeg toen ook treinbouwer AnsaldoBreda, de maker van de Fyra, in handen. Elliott verzette zich tegen een poging om een meerderheid te verkrijgen omdat het de prijs die Hitachi bood te laag zou zijn. Ook was Elliott het niet eens met de strategie en het bestuur van het bedrijf.