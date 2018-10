Philips wil door met topman Van Houten

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - Philips wil verder met topman Frans van Houten en financieel directeur Abhijit Bhattacharya. De raad van commissarissen van het zorgtechnologieconcern heeft beide heren voorgedragen voor een herbenoeming op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2019. Het gaat om een nieuw termijn van vier jaar.

Van Houten is al de baas bij Philips sinds 2011. Hij trad destijds in de voetsporen van Gerard Kleisterlee. Onder de leiding van Van Houten heeft het concern zich omgevormd van breed technologiebedrijf tot een sterk op gezondheid en zorg gerichte onderneming. Zo is verlichtingsdivisie Philips Lighting zelfstandig naar de beurs gebracht. Dat bedrijf heet tegenwoordig Signify. Philips maakt inmiddels ook al jaren geen televisies meer. Dat wordt gedaan door een ander bedrijf, dat er via een licentiedeal het merk Philips op mag zetten.

De uit India afkomstige Bhattacharya trad aan als financieel directeur in 2015. Hij volgde destijds Ron Wirahadiraksa op. Bhattacharya werkt al sinds 1987 voor Philips.