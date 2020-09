Galapagos begint test GLPG3970 tegen psoriasis

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biofarmaceut Galapagos is begonnen met een vroege test van de medicijnkandidaat GLPG 3970 bij patiënten met psoriasis. In de fase 1-test moeten de werkzaamheid en de veiligheid van het middel worden bekeken. In totaal is het de bedoeling dat 25 patiënten met matige tot ernstige psoriasis meedoen aan de test.

De fase 1-test, met de codenaam Calosoma, is niet de enige test die loopt met GLPG 3970. In een fase 2-studie met codenaam Sea Turtle naar colitis ulcerosa, een chronische ontsteking van het slijmvlies in de dikke darm, wordt gekeken naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid. In een andere fase 2-studie wordt naar die zaken gekeken bij de behandeling van reumatoïde artritis. Die studie heeft de bijnaam Ladybug gekregen.

Galapgos wil GLPG 3970 verder gaan testen voor inzet tegen verschillende auto-immuunziekten. Daarnaast wil het bedrijf begin volgend jaar fase 2-studies beginnen voor de behandeling van het syndroom van Sjögren en systemische lupus erythematosus met het middel, zegt wetenschapsdirecteur Piet Wigerinck.

GLPG3970 behoort tot een klasse medicijnkandidaten die Galapagos Toledo noemt. De onderneming wil data daarover delen tijdens een dag voor investeerders en analisten eind volgende maand.