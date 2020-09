Hoekstra: zorgen over uitblijven akkoord bij KLM

quote: crypt schreef op 29 september 2020 23:39:

De piloten hebben aangegeven meer dan 20% in te leveren en KLM gaat er niet op in! Wat voor spelletje speelt Elbers hier??

misschien beter crypt-ogrammen gaan oplossen ?als piloten via VNV spontaan aanbieden 20% in te leveren is dat een optelsom vanwat ze al ingeleverd hebben (winstbonus over 2019) plus CAO onderdelen die toch alonder druk stonden plus nog wat willekeurig geneuzel PLUS de eis dat dan geen enkelevlieger ontslag krijgt, terwijl in de andere beroepsgroepen iedereen moet vrezen voorinleveren FTE's binnen hun funktie...en dan de vraag waarom Elbers hier niet over staat te juichen ???????