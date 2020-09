Hoge boete JPMorgan Chase om marktmanipulatie

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase betaalt een bedrag van in totaal meer dan 920 miljoen dollar vanwege marktmanipulatie bij de handel in metalen en Amerikaanse staatsobligaties. Die praktijken vonden plaats gedurende een periode van acht jaar.

In het bedrag zijn een boete, compensatie en terugbetaling van illegaal behaalde winsten verwerkt. De grootste bank van de Verenigde Staten erkent schuld, aldus een verklaring van toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De regeling werd getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zal er geen verdere vervolging plaatsvinden.