Consumentenvertrouwen VS stijgt flink

quote: Bosche marktkoopman schreef op 29 september 2020 17:24:

En dan zeggen dat de Chinezen de boel manipuleren, die Yanks maken er een potje van.

En dan zeggen dat de Chinezen de boel manipuleren, die Yanks maken er een potje van.

Even reflecteren: In Europa doen politici, met hulp van de MSM, ook net alsof ze de lidstaten gered hebben van de ondergang met hun beleid van de laatste jaren. Terwijl de problemen in de EU juist veroorzaakt zijn door het beleid en onkunde van politici. Regeren is vooruit zien, maar bij de politiek elite is regeren, liegen, vooruitschuiven en ontkennen.