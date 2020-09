Luchtvaartsector somberder over herstel door opleving corona

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: luchtvaart

GENÈVE (AFN) - De opleving van het aantal nieuwe coronabesmettingen maakt de luchtvaartsector somberder over het herstel van de vraag naar vliegtickets. Daardoor is de terugval van het aantal passagiers dit jaar op jaarbasis naar verwachting sterker dan eerder voorspeld, meldt de internationale branchevereniging voor de luchtvaart IATA.

In augustus lag de ticketverkoop ruim 75 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt de internationale branchevereniging voor de luchtvaart IATA. Dat was een licht herstel ten opzichte van juli, toen het passagiersverkeer met net geen 80 procent was gedaald.

Voor heel 2020 gaat IATA er nu vanuit dat de vraag naar vliegreizen met 66 procent zal dalen, terwijl hier eerder nog een daling van 63 procent ten opzichte van 2019 werd voorspeld. Voor het feestdagenseizoen stelde de organisatie zijn raming ook drastisch naar beneden bij. Aanvankelijk werd gedacht dat er in december 55 procent minder passagiers zouden vliegen, maar nu gaat IATA uit van een daling van 66 procent in die maand.

De vraag naar vrachtvluchten lag in augustus 12,6 procent lager dan een jaar eerder. Dat is een bescheiden verbetering ten opzichte van juli, toen er een daling van 14 procent was.