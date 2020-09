Voormalig IMF-baas Rato ontloopt nieuwe veroordeling

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: IMF

MADRID (AFN/AFP) - Rodrigo Rato, voormalig directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is vrijgesproken van fraude en valsheid in geschrifte in zijn tijd als voorzitter van de Spaanse bank Bankia. Openbaar aanklagers verdachten Rato ervan beleggers opzettelijk verkeerd te hebben geïnformeerd over de resultaten van Bankia.

Bankia werd na de financiële crisis opgericht als bundeling van kleinere, noodlijdende banken. Voorafgaand aan de beursgang in 2011 stelde de bank winstgevend te zijn. Nog geen jaar later bleek dat Bankia 3 miljard euro verlies leed, in plaats van 300 miljoen euro winst. De Spaanse staat moest te hulp schieten om de bank overeind te houden.

Het Spaanse Openbaar Ministerie had 8,5 halfjaar cel geëist tegen Rato. Naast de voormalige IMF-topman zijn nog 33 personen en partijen vrijgesproken van fraude.

Celstraf

Meer dan 300.000 kleine beleggers in Spanje verloren geld door het beursdebacle van Bankia. In een aparte civiele procedure heeft Bankia ongeveer 1,9 miljard euro aan compensatie betaald wegens geleden verliezen rond de beursgang.

Rato, die tussen 2004 en 2007 hoofd van het IMF was, zit op dit moment nog een celstraf van 4,5 jaar uit die verband houdt met zijn tijd bij Bankia. Hij werd veroordeeld wegens verduistering, omdat onder zijn bewind zakelijke creditcards werden misbruikt voor allerlei grote privé-aankopen.

Bankia zit op dit moment midden in een fusie met het eveneens Spaanse Caixabank. Door die samenvoeging ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten.