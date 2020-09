Duitse inflatie op min 0,2 procent in september

"De ECB denkt na over afschaffen 1-2 euro cent muntjes" melde de media gisteren.

De Aldi en Lidel in Duitsland maken nog gretig gebruik van de muntjes, traditie of nederigheid? ik denk gewoon normaal doen!



Bijna een half procent deflatie in de grootste economie van de EU, Nederland zal volgen, alles gaat nu met korting de deur uit: producten, diensten, service, alles dat niets met de overheid van dien doet dus, een onbalans die aangepakt moet worden.