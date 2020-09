ABN AMRO verkoopt platform Moneyou Go

Gepubliceerd op | Views: 1.755 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft zijn technologieplatform Moneyou Go van Moneyou verkocht aan fintechbedrijf TM-Pro. Het gaat om het platform zelf en alle onderdelen zoals het intellectuele eigendom en de medewerkers. De activiteiten zullen verder gaan onder de naam van TM-Pro.

Moneyou is een online financiële dienstverlener die in 2001 is opgericht. Naast hypotheek- en spaarproducten, biedt Moneyou het online betaalplatform Moneyou Go aan. Eerder maakte ABN AMRO bekend dat het alle activiteiten van Moneyou, op de hypotheekactiviteiten na, zal beëindigen.

TM-Pro is een Nederlandse aanbieder van financiële technologie. Het bedrijf werd in 2011 opgericht. TM-Pro werkt al langere tijd samen met Moneyou. Financiële details over de verkoop werden niet gegeven.