Japanse beurs eindigt nipt hoger

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag nipt hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de aanhoudende opmars op Wall Street. De winsten bleven echter beperkt doordat veel Japanse bedrijven ex dividend noteerden. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond de coronapandemie in de gaten, die inmiddels wereldwijd een miljoen levens heeft geëist. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk met een plusje van 0,1 procent op 23.539,10 punten. De telecomsector stond in de schijnwerpers na de aankondiging van NTT om zijn mobiele telecomdochter NTT Docomo volledig in te lijven. NTT biedt een overnamepremie van 30 procent op het resterende belang in NTT Docomo. Vanwege het grote aantal kooporders werd het aandeel NTT Docomo niet verhandeld. NTT zakte bijna 3 procent. Concurrent KDDI verloor tot 4,1 procent door de vrees voor lagere mobiele telefoontarieven. De Japanse overheid wil dat de telecombedrijven hun tarieven verlagen en is grootaandeelhouder van NTT.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de min. Het aandeel ZTO Express steeg meer dan 9 procent bij zijn beursdebuut in Hongkong. Het Chinese logistiekbedrijf heeft al een beursnotering in de Verenigde Staten. De hoofdindex in Shanghai ging 0,3 procent vooruit en de Kospi in Seoul dikte 0,8 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.