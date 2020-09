'Duizenden banen op de tocht bij Shell'

Ik wacht wel af wat Shell zegt. Maar al te vaak is er verdraaide of false voorlichting gegeven deze laatste tijden. Dat er ingekrompen moet worden is duidelijk maar het gaat om de omvang ervan. De elektrische wagens rijden wel op elektriciteit maar dat wordt nog vaak opgewekt door olie of gas. De zon of windparken kunnen hun overtollig energie nog steeds niet goed opslaan en in de daluren nog steeds moeten ze gesteund worden. Als miljoenen elektrische wagens na gebruik om 19.00 uur gaan laden dan kan het net dat niet aan met alle gevolgen van dien. Ook te goedkope olie is nadelig voor milieu. Er is een “groene “ professor die zijn huis niet eens warm kon houden met alleen groene energie ondanks een 1 ton euro kostende verbouwing.

Het is makkelijk de realiteit uit oog te verliezen maar het is niet wijs dit te doen.

Shell doet het relatief goed en is goed op weg en dan nog steeds maar kritiek.