'Handelsspanningen houden beurzen bezig'

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht op de aandelenmarkten zal deze beursweek wederom voor een groot deel uitgaan naar de slepende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Ook de ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump en de brexit worden gevolgd. Verder buigen beleggers zich over een flinke hoeveelheid macro-economische gegevens, waaronder het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

De handelsvrees laaide op na berichten dat Trump een verbod wil voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen. Ook zou hij de geldstromen vanuit de VS naar China willen inperken. Deze stappen zouden een flinke escalatie betekenen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, in aanloop naar nieuw overleg tussen beide economische grootmachten volgende maand. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een verbod op Chinese noteringen in de VS.

Op economisch gebied worden deze week nieuwe cijfers gemeld over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in Europa en de VS. Ook uit China zijn er gegevens over de economische activiteit. Verder komt er informatie over bijvoorbeeld de Europese inflatie en winkelverkopen, terwijl in de VS nog data komt over onder meer fabrieksorders en bouwuitgaven. Wat betreft bedrijfsresultaten is het vrij rustig.

PostNL

Op het Damrak staat PostNL in de belangstelling. Het postbedrijf krijgt onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om concurrent Sandd over te nemen, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Zij gaat daarmee in tegen het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eerder deze maand besloot geen vergunning te verlenen voor de fusie. PostNL en Sandd denken de transactie op korte termijn te kunnen afronden.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 578,31 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 828,72 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1 procent. Op Wall Street waren juist rode cijfers te zien door de oplaaiende handelsonrust. De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent.