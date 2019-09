'Meerdere topbestuurders WeWork weg'

Gepubliceerd op | Views: 321

NEW YORK (AFN) - Verschillende topbestuurders van The We Company, het moederbedrijf van verhuurder van gedeelde werkruimtes WeWork, zijn weggestuurd, in de nasleep van het vertrek van topman Adam Neumann. Dat meldde nieuwssite Axios.

Het zou gaan om onder andere de vrouw van Neumann die merkendirecteur was, vicevoorzitter Michael Gross en productdirecteur Chris Hill, samen met andere topmanagers bij de onderneming. De veranderingen in het hogere management werden doorgevoerd door Artie Minson en Sebastian Gunningham die nu gezamenlijk de leiding hebben bij WeWork, na het opstappen van Neumann vorige week dinsdag.

Neumanns positie werd onhoudbaar toen zijn bedrijf een beursgang voorbereidde, mede vanwege gebrek aan duidelijkheid over de winstgevendheid. Door alle ophef is de animo voor een beursgang van WeWork flink teruggelopen. Het bedrijf zou nu een waardering van onder de 15 miljard dollar meekrijgen, ruim minder dan het prijskaartje van 47 miljard dollar dat bij een investering van SoftBank op het bedrijf werd geplakt.