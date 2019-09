'Nog geen verbod op Chinese noteringen VS'

Gepubliceerd op | Views: 970 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON/PEKING (AFN/RTR) - Er zijn nog geen plannen van de Amerikaanse regering om een verbod op te leggen voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse aandelenbeurzen. Dat zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën tegen persbureau Bloomberg.

Vrijdag werd door ingewijden in het Witte Huis gemeld dat president Donald Trump zou kijken naar een verbod op beursnoteringen van Chinese bedrijven in de Verenigde Staten. Maar volgens de woordvoerder is op dit moment nog geen sprake van concrete voorstellen voor een dergelijk verbod.

Trump zou ook kijken naar inperking van geldstromen vanuit de VS naar China. De stappen zouden een duidelijke escalatie betekenen van het langslepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten, in aanloop naar nieuwe onderhandelingen volgende maand in Washington. Op Wall Street werden de berichten vrijdag negatief ontvangen, terwijl Chinese bedrijven met noteringen in New York flink lager werden gezet zoals internetgigant Alibaba en zoekmachinebedrijf Baidu.

Delegatie

De inperking van Amerikaanse geldstromen naar China kan in de miljarden dollars lopen. Peking is juist bezig beperkingen rond buitenlandse geldstromen naar China te versoepelen. De Chinese overheid liet zondag weten meer sectoren van de eigen economie te openen voor buitenlandse investeerders. Daarnaast verklaarde handelsminister Zhong Shan dat Chinese ondernemingen met veel uitdagingen kampen vanwege de handelsspanningen met de VS.

Een delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He reist naar verluidt op 10 oktober naar Washington voor hervatting van het handelsoverleg met de Amerikanen. Peking hoopt dat dan vooruitgang kan worden geboekt in de handelsoorlog.