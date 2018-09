Musk weg bij Tesla in schikking met SEC

Gepubliceerd op | Views: 520

WASHINGTON (AFN) - Elon Musk en Tesla hebben zaterdag een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Als onderdeel van de schikking moet Musk binnen 45 dagen aftreden als bestuursvoorzitter van Tesla en mag hij die functie drie jaar lang niet vervullen. Ook moeten Musk en Tesla ieder een boete 20 miljoen dollar betalen.

De SEC had Tesla en Musk aangeklaagd nadat Musk had getwitterd dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Het geld van de boetes zal ten goede komen aan investeerders die schade hebben geleden.