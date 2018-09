Banken wijzen op risico's van niet aflossen

Inflatie in Nederland: 2,3%. 10 jaars hypoheekrente 1,8%-2%. En dan nu het advies krijgen om af te lossen? Sparen voor later? Een ding is zeker: Bij de huidige stand van zaken teer je met je spaargeld jaarlijks ruim 2% in. De fiscaliteit laat ik maar buiten beschouwing, want dan wordt het plaatje nog droeviger. (of vrolijker, 't is maar net hoe je het bekijkt)