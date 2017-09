Groen Wall Street op laatste dag september

Gepubliceerd op | Views: 258

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de laatste handelsdag van september met winst gesloten. De breed samengestelde S&P 500 steeg zelfs tot een nieuwe recordstand. Beleggers verwerkten onder meer berichten over de opvolging van Fed-voorzitter Janet Yellen. Ook werd nog nagekauwd op de belastingplannen van president Donald Trump en uitspraken van Yellen deze week.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 22.405,09 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent op 2519,36 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent op 6495,96 punten.

Trump zei vrijdag binnen twee tot drie weken de knoop door te hakken over de opvolging van Yellen. Hij zou donderdag een ontmoeting met voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh hebben gehad. Het nieuws over die mogelijke kandidaat zorgde voor een lichte stijging van de waarde van de dollar en van staatsobligaties. Ook bankaandelen, met name buiten de hoofdindex, zaten in de lift.

Tyson Foods

Bij de bedrijven was onder meer vleesverwerker Tyson Foods in trek. Het bedrijf werd door beleggers beloond met een plus van bijna 8 procent voor een aangekondigde reorganisatie en hogere verwachtingen voor de rest van het jaar.

Beleggers in Amazon waren niet onder de indruk van de hackpoging bij Whole Foods. Hackers probeerden creditcardgegevens buit te maken. De supermarktketen is sinds kort in handen van Amazon, dat 0,5 procent steeg.

Nvidia

Nvidia profiteerde van een positief analistenrapport van Citigroup en dikte 1,8 procent aan. Analisten van die bank verhoogden het koersdoel van de chipmaker. Elektronica- en meubelverkoper Conn's steeg bijna 10 procent na een verhoogd beleggingsadvies van Oppenheimer.

KB Home steeg 8,6 procent. De huizenbouwer opende de boeken en verraste beleggers met beter dan verwachte omzet- en winstcijfers.

Zogenix

Farmaceut Zogenix verdubbelde ruimschoots in waarde na bekendmaking van positieve resultaten van onderzoek naar een middel tegen epilepsie. Het aandeel steeg ruim 170 procent.

De euro was 1,1817 dollar waard, tegen 1,1814 dollar eerder op de dag bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 51,55 dollar. De Brentprijs steeg 0,2 procent tot 57,54 dollar per vat.