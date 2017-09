Bever boekt verlies in eerste helft jaar

Gepubliceerd op | Views: 120

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geboekt. Dat was volgens het vastgoedfonds het gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed, nettofinancieringskosten en andere lasten.

Onder de streep noteerde Bever een min van 613.000 euro. De vastgoedportefeuille kent per 30 juni 2017 een waardering van 146,8 miljoen euro.

Bever meldt verder opnieuw dat het meermaals overleg heeft gevoerd met de gemeente Noordwijk en met ontwikkelingspartner VolkerWessels over de inhoud en de structuur van ,,duurzame samenwerking" over alle strategische locaties van Bever Holding in Noordwijk. Dat zou hebben geleid tot een principeaanvraag.