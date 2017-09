Contract topman E.ON verlengd

Gepubliceerd op | Views: 87

ESSEN (AFN) - Topman Johannes Teyssen zal nog tot eind 2021 leiding blijven geven aan het Duitse energieconcern E.ON. De raad van commissarissen heeft vrijdag zijn contract verlengd.

Volgens de raad van toezicht heeft Teyssen goed werk geleverd en is hij de juiste man aan de top van het bedrijf. Teyssen geeft sinds 2010 leiding aan E.ON. Ook het contract van de operationeel directeur werd verlengd.

Eerder deze week werd bekend dat het Finse energiebedrijf Fortum een bod heeft gedaan van ruim 8 miljard euro op Uniper, het afgesplitste en beursgenoteerde onderdeel met de kolen- en gascentrales van E.ON. Fortum heeft een deal gesloten met E.ON over de overname van diens minderheidsbelang in Uniper zal daarna een bod lanceren op de rest van de aandelen Uniper. Bij de afsplitsing vorig jaar bracht E.ON een belang van ruim 53 procent in Uniper naar de beurs.