Bava Hunter Douglas op 18 oktober

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas houdt op 18 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voorgenomen benoeming van Adriaan Nühn tot bestuurslid. Dat is het enige agendapunt.

De vergadering vindt plaats in Willemstad, Curaçao. Nühn was achttien jaar werkzaam bij SaraLee/DE en acht jaar lid van de raad van bestuur, waarvan de laatste vier jaar voorzitter. Hij is voorzitter van de raad van commissarissen van Takeaway.com en Wereldhave. Hij is ook commissaris bij Anglovaal Industries in Zuid-Afrika en Cloetta in Zweden.